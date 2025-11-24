PigeonToken pris i dag

Sanntids PigeonToken (PIQ) pris i dag er $ 0.00000114, med en 8.32% endring de siste 24 timene. Nåværende PIQ til USD konverteringssats er $ 0.00000114 per PIQ.

PigeonToken rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,054.55, med en sirkulerende forsyning på 15.00B PIQ. I løpet av de siste 24 timene PIQ har den blitt handlet mellom $ 0.00000104(laveste) og $ 0.00000119 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000362, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000102.

Kortsiktig har PIQ beveget seg +0.27% i løpet av den siste timen og -28.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PigeonToken (PIQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.05K Opplagsforsyning 15.00B Total forsyning 15,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PigeonToken er $ 17.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIQ er 15.00B, med en total tilgang på 15000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.05K.