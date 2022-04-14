Pigeon Tech (GOVAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pigeon Tech (GOVAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pigeon Tech (GOVAI) Informasjon Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Offisiell nettside: https://govai.meme Kjøp GOVAI nå!

Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pigeon Tech (GOVAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 558.42K $ 558.42K $ 558.42K Total forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 558.42K $ 558.42K $ 558.42K All-time high: $ 0.0086572 $ 0.0086572 $ 0.0086572 All-Time Low: $ 0.00016962 $ 0.00016962 $ 0.00016962 Nåværende pris: $ 0.0005589 $ 0.0005589 $ 0.0005589 Lær mer om Pigeon Tech (GOVAI) pris

Pigeon Tech (GOVAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pigeon Tech (GOVAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOVAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOVAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOVAIs tokenomics, kan du utforske GOVAI tokenets livepris!

GOVAI prisforutsigelse Vil du vite hvor GOVAI kan være på vei? Vår GOVAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOVAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!