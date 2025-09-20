Dagens Pigeon Tech livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GOVAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOVAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pigeon Tech livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GOVAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOVAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pigeon Tech Logo

Pigeon Tech Pris (GOVAI)

Ikke oppført

1 GOVAI til USD livepris:

$0.00064575
$0.00064575$0.00064575
+2.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Pigeon Tech (GOVAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:22:28 (UTC+8)

Pigeon Tech (GOVAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0086572
$ 0.0086572

$ 0
$ 0

+0.33%

+2.30%

-10.75%

-10.75%

Pigeon Tech (GOVAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOVAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOVAI er $ 0.0086572, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOVAI endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, +2.30% over 24 timer og -10.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pigeon Tech (GOVAI) Markedsinformasjon

$ 645.64K
$ 645.64K

--
--

$ 645.64K
$ 645.64K

999.83M
999.83M

999,834,294.171474
999,834,294.171474

Nåværende markedsverdi på Pigeon Tech er $ 645.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOVAI er 999.83M, med en total tilgang på 999834294.171474. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 645.64K.

Pigeon Tech (GOVAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pigeon Tech til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pigeon Tech til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pigeon Tech til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pigeon Tech til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.30%
30 dager$ 0+18.84%
60 dager$ 0+27.45%
90 dager$ 0--

Hva er Pigeon Tech (GOVAI)

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pigeon Tech (GOVAI) Ressurs

Offisiell nettside

Pigeon Tech Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pigeon Tech (GOVAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pigeon Tech (GOVAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pigeon Tech.

Sjekk Pigeon Techprisprognosen nå!

GOVAI til lokale valutaer

Pigeon Tech (GOVAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pigeon Tech (GOVAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOVAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pigeon Tech (GOVAI)

Hvor mye er Pigeon Tech (GOVAI) verdt i dag?
Live GOVAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOVAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOVAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pigeon Tech?
Markedsverdien for GOVAI er $ 645.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOVAI?
Den sirkulerende forsyningen av GOVAI er 999.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOVAI ?
GOVAI oppnådde en ATH-pris på 0.0086572 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOVAI?
GOVAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GOVAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOVAI er -- USD.
Vil GOVAI gå høyere i år?
GOVAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOVAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:22:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.