24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0086572 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) +2.30% Prisendring (7D) -10.75%

Pigeon Tech (GOVAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOVAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOVAI er $ 0.0086572, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOVAI endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, +2.30% over 24 timer og -10.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pigeon Tech (GOVAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 645.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 645.64K Opplagsforsyning 999.83M Total forsyning 999,834,294.171474

Nåværende markedsverdi på Pigeon Tech er $ 645.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOVAI er 999.83M, med en total tilgang på 999834294.171474. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 645.64K.