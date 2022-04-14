PigCat (PC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PigCat (PC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PigCat (PC) Informasjon PigCat is token that plays into the cute/funny mature of the popular internet meme. PigCat is a 100% community based and led project with project "leaders" all over the world to ensure a consistent output to drive community sentiment. Offisiell nettside: https://pigcatsolana.com/ Kjøp PC nå!

PigCat (PC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PigCat (PC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.92K $ 24.92K $ 24.92K Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.92K $ 24.92K $ 24.92K All-time high: $ 0.00904254 $ 0.00904254 $ 0.00904254 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PigCat (PC) pris

PigCat (PC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PigCat (PC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PCs tokenomics, kan du utforske PC tokenets livepris!

PC prisforutsigelse Vil du vite hvor PC kan være på vei? Vår PC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PC tokenets prisforutsigelse nå!

