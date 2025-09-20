PigCat (PC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00904254$ 0.00904254 $ 0.00904254 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.63% Prisendring (7D) -3.43% Prisendring (7D) -3.43%

PigCat (PC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PC er $ 0.00904254, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -3.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PigCat (PC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.16K$ 27.16K $ 27.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.16K$ 27.16K $ 27.16K Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,957,592.81 999,957,592.81 999,957,592.81

Nåværende markedsverdi på PigCat er $ 27.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PC er 999.96M, med en total tilgang på 999957592.81. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.16K.