pig wif hat (PIGWIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003361 $ 0.00003361 $ 0.00003361 24 timer lav $ 0.00003542 $ 0.00003542 $ 0.00003542 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003361$ 0.00003361 $ 0.00003361 24 timer høy $ 0.00003542$ 0.00003542 $ 0.00003542 All Time High $ 0.00154829$ 0.00154829 $ 0.00154829 Laveste pris $ 0.00003106$ 0.00003106 $ 0.00003106 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -2.19% Prisendring (7D) -17.51% Prisendring (7D) -17.51%

pig wif hat (PIGWIF) sanntidsprisen er $0.00003414. I løpet av de siste 24 timene har PIGWIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003361 og et toppnivå på $ 0.00003542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIGWIF er $ 0.00154829, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIGWIF endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -17.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

pig wif hat (PIGWIF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,965,234.4 999,965,234.4 999,965,234.4

Nåværende markedsverdi på pig wif hat er $ 34.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIGWIF er 999.97M, med en total tilgang på 999965234.4. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.14K.