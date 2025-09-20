Dagens pig wif hat livepris er 0.00003414 USD. Spor prisoppdateringer for PIGWIF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PIGWIF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens pig wif hat livepris er 0.00003414 USD. Spor prisoppdateringer for PIGWIF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PIGWIF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PIGWIF

PIGWIF Prisinformasjon

PIGWIF Offisiell nettside

PIGWIF tokenomics

PIGWIF Prisprognose

pig wif hat Logo

pig wif hat Pris (PIGWIF)

Ikke oppført

1 PIGWIF til USD livepris:

--
----
-2.10%1D
USD
pig wif hat (PIGWIF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:39:20 (UTC+8)

pig wif hat (PIGWIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003361
24 timer lav
$ 0.00003542
24 timer høy

$ 0.00003361
$ 0.00003542
$ 0.00154829
$ 0.00003106
-0.20%

-2.19%

-17.51%

-17.51%

pig wif hat (PIGWIF) sanntidsprisen er $0.00003414. I løpet av de siste 24 timene har PIGWIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003361 og et toppnivå på $ 0.00003542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIGWIF er $ 0.00154829, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIGWIF endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -17.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

pig wif hat (PIGWIF) Markedsinformasjon

$ 34.14K
--
$ 34.14K
999.97M
999,965,234.4
Nåværende markedsverdi på pig wif hat er $ 34.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIGWIF er 999.97M, med en total tilgang på 999965234.4. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.14K.

pig wif hat (PIGWIF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på pig wif hat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på pig wif hat til USD ble $ +0.0000009778.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på pig wif hat til USD ble $ -0.0000171392.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på pig wif hat til USD ble $ -0.00014827873823822421.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.19%
30 dager$ +0.0000009778+2.86%
60 dager$ -0.0000171392-50.20%
90 dager$ -0.00014827873823822421-81.28%

Hva er pig wif hat (PIGWIF)

Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.

pig wif hat (PIGWIF) Ressurs

Offisiell nettside

pig wif hat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil pig wif hat (PIGWIF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine pig wif hat (PIGWIF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for pig wif hat.

Sjekk pig wif hatprisprognosen nå!

PIGWIF til lokale valutaer

pig wif hat (PIGWIF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak pig wif hat (PIGWIF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PIGWIF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om pig wif hat (PIGWIF)

Hvor mye er pig wif hat (PIGWIF) verdt i dag?
Live PIGWIF prisen i USD er 0.00003414 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PIGWIF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PIGWIF til USD er $ 0.00003414. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for pig wif hat?
Markedsverdien for PIGWIF er $ 34.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PIGWIF?
Den sirkulerende forsyningen av PIGWIF er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPIGWIF ?
PIGWIF oppnådde en ATH-pris på 0.00154829 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PIGWIF?
PIGWIF så en ATL-pris på 0.00003106 USD.
Hva er handelsvolumet til PIGWIF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PIGWIF er -- USD.
Vil PIGWIF gå høyere i år?
PIGWIF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PIGWIF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:39:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.