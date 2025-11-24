Hva er PCC

PickleCharts Token (PCC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PickleCharts Token (PCC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PickleCharts Token (PCC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PickleCharts Token (PCC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K Total forsyning: $ 19.75M $ 19.75M $ 19.75M Sirkulerende forsyning: $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.65K $ 26.65K $ 26.65K All-time high: $ 0.00764956 $ 0.00764956 $ 0.00764956 All-Time Low: $ 0.00134552 $ 0.00134552 $ 0.00134552 Nåværende pris: $ 0.00134943 $ 0.00134943 $ 0.00134943 Lær mer om PickleCharts Token (PCC) pris Kjøp PCC nå!

PickleCharts Token (PCC) Informasjon Offisiell nettside: https://picklecharts.com/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1F6fLnWckMWS67stkRP8sGcATZ4XuTJZT/edit?usp=sharing&ouid=112710601218202260378&rtpof=true&sd=true

PickleCharts Token (PCC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PickleCharts Token (PCC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PCC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PCC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PCCs tokenomics, kan du utforske PCC tokenets livepris!

