Pickle Finance (PICKLE) tokenomics

Pickle Finance (PICKLE) Informasjon Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. Offisiell nettside: https://pickle.finance/ Kjøp PICKLE nå!

Pickle Finance (PICKLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pickle Finance (PICKLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.44K $ 104.44K $ 104.44K Total forsyning: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Sirkulerende forsyning: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 211.49K $ 211.49K $ 211.49K All-time high: $ 85.24 $ 85.24 $ 85.24 All-Time Low: $ 0.04249673 $ 0.04249673 $ 0.04249673 Nåværende pris: $ 0.060616 $ 0.060616 $ 0.060616 Lær mer om Pickle Finance (PICKLE) pris

Pickle Finance (PICKLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pickle Finance (PICKLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PICKLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PICKLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PICKLEs tokenomics, kan du utforske PICKLE tokenets livepris!

PICKLE prisforutsigelse Vil du vite hvor PICKLE kan være på vei? Vår PICKLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PICKLE tokenets prisforutsigelse nå!

