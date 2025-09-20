Pickle Finance (PICKLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.065314 $ 0.065314 $ 0.065314 24 timer lav $ 0.066406 $ 0.066406 $ 0.066406 24 timer høy 24 timer lav $ 0.065314$ 0.065314 $ 0.065314 24 timer høy $ 0.066406$ 0.066406 $ 0.066406 All Time High $ 85.24$ 85.24 $ 85.24 Laveste pris $ 0.04249673$ 0.04249673 $ 0.04249673 Prisendring (1H) -0.37% Prisendring (1D) -1.70% Prisendring (7D) -5.25% Prisendring (7D) -5.25%

Pickle Finance (PICKLE) sanntidsprisen er $0.06527. I løpet av de siste 24 timene har PICKLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.065314 og et toppnivå på $ 0.066406, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PICKLE er $ 85.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.04249673.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PICKLE endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -1.70% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pickle Finance (PICKLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.07K$ 112.07K $ 112.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 227.68K$ 227.68K $ 227.68K Opplagsforsyning 1.72M 1.72M 1.72M Total forsyning 3,489,252.394718828 3,489,252.394718828 3,489,252.394718828

Nåværende markedsverdi på Pickle Finance er $ 112.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PICKLE er 1.72M, med en total tilgang på 3489252.394718828. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 227.68K.