Piccolo Inu (PINU) Informasjon Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening. Offisiell nettside: https://www.piccoloinu.com/ Teknisk dokument: https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf Kjøp PINU nå!

Piccolo Inu (PINU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Piccolo Inu (PINU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 334.51K $ 334.51K $ 334.51K Total forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Sirkulerende forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 334.51K $ 334.51K $ 334.51K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Piccolo Inu (PINU) pris

Piccolo Inu (PINU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Piccolo Inu (PINU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PINU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PINU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PINUs tokenomics, kan du utforske PINU tokenets livepris!

PINU prisforutsigelse Vil du vite hvor PINU kan være på vei? Vår PINU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PINU tokenets prisforutsigelse nå!

