Dagens Piccolo Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Piccolo Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PINU

PINU Prisinformasjon

PINU teknisk dokument

PINU Offisiell nettside

PINU tokenomics

PINU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Piccolo Inu Logo

Piccolo Inu Pris (PINU)

Ikke oppført

1 PINU til USD livepris:

--
----
-2.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Piccolo Inu (PINU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:22:21 (UTC+8)

Piccolo Inu (PINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-2.25%

-18.43%

-18.43%

Piccolo Inu (PINU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINU endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -18.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Piccolo Inu (PINU) Markedsinformasjon

$ 338.13K
$ 338.13K$ 338.13K

--
----

$ 338.13K
$ 338.13K$ 338.13K

100.00T
100.00T 100.00T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Piccolo Inu er $ 338.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINU er 100.00T, med en total tilgang på 100000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 338.13K.

Piccolo Inu (PINU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Piccolo Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Piccolo Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Piccolo Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Piccolo Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.25%
30 dager$ 0-11.26%
60 dager$ 0+0.29%
90 dager$ 0--

Hva er Piccolo Inu (PINU)

Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Piccolo Inu (PINU) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Piccolo Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Piccolo Inu (PINU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Piccolo Inu (PINU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Piccolo Inu.

Sjekk Piccolo Inuprisprognosen nå!

PINU til lokale valutaer

Piccolo Inu (PINU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Piccolo Inu (PINU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PINU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Piccolo Inu (PINU)

Hvor mye er Piccolo Inu (PINU) verdt i dag?
Live PINU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PINU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PINU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Piccolo Inu?
Markedsverdien for PINU er $ 338.13K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PINU?
Den sirkulerende forsyningen av PINU er 100.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPINU ?
PINU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PINU?
PINU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PINU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PINU er -- USD.
Vil PINU gå høyere i år?
PINU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PINU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:22:21 (UTC+8)

Piccolo Inu (PINU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.