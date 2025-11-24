Pi Network Dog pris i dag

Sanntids Pi Network Dog (PIDOG) pris i dag er --, med en 6.68% endring de siste 24 timene. Nåværende PIDOG til USD konverteringssats er -- per PIDOG.

Pi Network Dog rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 153,452, med en sirkulerende forsyning på 5.23T PIDOG. I løpet av de siste 24 timene PIDOG har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000252, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PIDOG beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og +11.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pi Network Dog (PIDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.45K$ 153.45K $ 153.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 921.79K$ 921.79K $ 921.79K Opplagsforsyning 5.23T 5.23T 5.23T Total forsyning 31,415,825,839,842.24 31,415,825,839,842.24 31,415,825,839,842.24

Nåværende markedsverdi på Pi Network Dog er $ 153.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIDOG er 5.23T, med en total tilgang på 31415825839842.24. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 921.79K.