Physical Gold pris i dag

Sanntids Physical Gold (GOLD) pris i dag er $ 0.00003885, med en 3.50% endring de siste 24 timene. Nåværende GOLD til USD konverteringssats er $ 0.00003885 per GOLD.

Physical Gold rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 38,853, med en sirkulerende forsyning på 998.94M GOLD. I løpet av de siste 24 timene GOLD har den blitt handlet mellom $ 0.00003697(laveste) og $ 0.00003922 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00168629, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003658.

Kortsiktig har GOLD beveget seg +0.98% i løpet av den siste timen og -5.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Physical Gold (GOLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.85K$ 38.85K $ 38.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.85K$ 38.85K $ 38.85K Opplagsforsyning 998.94M 998.94M 998.94M Total forsyning 998,944,097.032157 998,944,097.032157 998,944,097.032157

Nåværende markedsverdi på Physical Gold er $ 38.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOLD er 998.94M, med en total tilgang på 998944097.032157. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.85K.