Phonon DAO (PHONON) Informasjon Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level. Offisiell nettside: https://phonon.network/

Phonon DAO (PHONON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phonon DAO (PHONON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.01K $ 56.01K $ 56.01K All-time high: $ 0.01391468 $ 0.01391468 $ 0.01391468 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Phonon DAO (PHONON) pris

Phonon DAO (PHONON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phonon DAO (PHONON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHONON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHONON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHONONs tokenomics, kan du utforske PHONON tokenets livepris!

