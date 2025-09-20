Phonon DAO (PHONON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01391468$ 0.01391468 $ 0.01391468 Laveste pris $ 0.00000556$ 0.00000556 $ 0.00000556 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.55% Prisendring (7D) -4.55%

Phonon DAO (PHONON) sanntidsprisen er $0.0000056. I løpet av de siste 24 timene har PHONON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHONON er $ 0.01391468, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000556.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHONON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phonon DAO (PHONON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.18K$ 40.18K $ 40.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.01K$ 56.01K $ 56.01K Opplagsforsyning 7.17B 7.17B 7.17B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Phonon DAO er $ 40.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHONON er 7.17B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.01K.