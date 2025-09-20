Dagens Phonon DAO livepris er 0.0000056 USD. Spor prisoppdateringer for PHONON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHONON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Phonon DAO livepris er 0.0000056 USD. Spor prisoppdateringer for PHONON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHONON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PHONON

PHONON Prisinformasjon

PHONON Offisiell nettside

PHONON tokenomics

PHONON Prisprognose

Phonon DAO Pris (PHONON)

1 PHONON til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Phonon DAO (PHONON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:46:55 (UTC+8)

Phonon DAO (PHONON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01391468
$ 0.01391468$ 0.01391468

$ 0.00000556
$ 0.00000556$ 0.00000556

--

--

-4.55%

-4.55%

Phonon DAO (PHONON) sanntidsprisen er $0.0000056. I løpet av de siste 24 timene har PHONON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHONON er $ 0.01391468, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000556.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHONON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phonon DAO (PHONON) Markedsinformasjon

$ 40.18K
$ 40.18K$ 40.18K

--
----

$ 56.01K
$ 56.01K$ 56.01K

7.17B
7.17B 7.17B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Phonon DAO er $ 40.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHONON er 7.17B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.01K.

Phonon DAO (PHONON) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Phonon DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Phonon DAO til USD ble $ -0.0000007305.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Phonon DAO til USD ble $ -0.0000020648.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Phonon DAO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000007305-13.04%
60 dager$ -0.0000020648-36.87%
90 dager$ 0--

Hva er Phonon DAO (PHONON)

Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Phonon DAO (PHONON) Ressurs

Offisiell nettside

Phonon DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Phonon DAO (PHONON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Phonon DAO (PHONON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Phonon DAO.

Sjekk Phonon DAOprisprognosen nå!

PHONON til lokale valutaer

Phonon DAO (PHONON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Phonon DAO (PHONON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PHONON tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Phonon DAO (PHONON)

Hvor mye er Phonon DAO (PHONON) verdt i dag?
Live PHONON prisen i USD er 0.0000056 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PHONON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PHONON til USD er $ 0.0000056. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Phonon DAO?
Markedsverdien for PHONON er $ 40.18K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PHONON?
Den sirkulerende forsyningen av PHONON er 7.17B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHONON ?
PHONON oppnådde en ATH-pris på 0.01391468 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PHONON?
PHONON så en ATL-pris på 0.00000556 USD.
Hva er handelsvolumet til PHONON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHONON er -- USD.
Vil PHONON gå høyere i år?
PHONON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PHONON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:46:55 (UTC+8)

