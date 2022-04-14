PhoenixDAO (PHNX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PhoenixDAO (PHNX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PhoenixDAO (PHNX) Informasjon The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace Offisiell nettside: https://phoenixdao.io/ Teknisk dokument: https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf

PhoenixDAO (PHNX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PhoenixDAO (PHNX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.89K $ 15.89K $ 15.89K Total forsyning: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Sirkulerende forsyning: $ 51.90M $ 51.90M $ 51.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.68K $ 33.68K $ 33.68K All-time high: $ 0.318999 $ 0.318999 $ 0.318999 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003062 $ 0.0003062 $ 0.0003062 Lær mer om PhoenixDAO (PHNX) pris

PhoenixDAO (PHNX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PhoenixDAO (PHNX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHNX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHNX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

