Phoenixcoin (PXC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phoenixcoin (PXC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phoenixcoin (PXC) Informasjon Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Offisiell nettside: http://phoenixcoin.org/ Kjøp PXC nå!

Phoenixcoin (PXC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phoenixcoin (PXC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Total forsyning: $ 92.71M $ 92.71M $ 92.71M Sirkulerende forsyning: $ 92.71M $ 92.71M $ 92.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M All-time high: $ 0.102731 $ 0.102731 $ 0.102731 All-Time Low: $ 0.00008772 $ 0.00008772 $ 0.00008772 Nåværende pris: $ 0.01420672 $ 0.01420672 $ 0.01420672 Lær mer om Phoenixcoin (PXC) pris

Phoenixcoin (PXC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phoenixcoin (PXC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PXC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PXC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PXCs tokenomics, kan du utforske PXC tokenets livepris!

PXC prisforutsigelse Vil du vite hvor PXC kan være på vei? Vår PXC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PXC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!