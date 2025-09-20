Phoenixcoin (PXC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01630181 24 timer høy $ 0.01638624 All Time High $ 0.102731 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +28.45%

Phoenixcoin (PXC) sanntidsprisen er $0.01638597. I løpet av de siste 24 timene har PXC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01630181 og et toppnivå på $ 0.01638624, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PXC er $ 0.102731, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PXC endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +28.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phoenixcoin (PXC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.52M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.52M Opplagsforsyning 92.70M Total forsyning 92,702,915.25

Nåværende markedsverdi på Phoenixcoin er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PXC er 92.70M, med en total tilgang på 92702915.25. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.