Dagens Phoenixcoin livepris er 0.01638597 USD. Spor prisoppdateringer for PXC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PXC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Phoenixcoin livepris er 0.01638597 USD. Spor prisoppdateringer for PXC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PXC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Phoenixcoin (PXC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:01:01 (UTC+8)

Phoenixcoin (PXC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.51%

+0.01%

+28.45%

+28.45%

Phoenixcoin (PXC) sanntidsprisen er $0.01638597. I løpet av de siste 24 timene har PXC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01630181 og et toppnivå på $ 0.01638624, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PXC er $ 0.102731, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PXC endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +28.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phoenixcoin (PXC) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Phoenixcoin er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PXC er 92.70M, med en total tilgang på 92702915.25. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.

Phoenixcoin (PXC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Phoenixcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Phoenixcoin til USD ble $ +0.0017906178.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Phoenixcoin til USD ble $ +0.0044315855.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Phoenixcoin til USD ble $ +0.005873891676825222.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.01%
30 dager$ +0.0017906178+10.93%
60 dager$ +0.0044315855+27.05%
90 dager$ +0.005873891676825222+55.88%

Hva er Phoenixcoin (PXC)

Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Phoenixcoin (PXC) Ressurs

Phoenixcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Phoenixcoin (PXC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Phoenixcoin (PXC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Phoenixcoin.

PXC til lokale valutaer

Phoenixcoin (PXC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Phoenixcoin (PXC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PXC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Phoenixcoin (PXC)

Hvor mye er Phoenixcoin (PXC) verdt i dag?
Live PXC prisen i USD er 0.01638597 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PXC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PXC til USD er $ 0.01638597. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Phoenixcoin?
Markedsverdien for PXC er $ 1.52M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PXC?
Den sirkulerende forsyningen av PXC er 92.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPXC ?
PXC oppnådde en ATH-pris på 0.102731 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PXC?
PXC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PXC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PXC er -- USD.
Vil PXC gå høyere i år?
PXC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PXC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:01:01 (UTC+8)

Phoenixcoin (PXC) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.