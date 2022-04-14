Phicoin (PHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phicoin (PHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phicoin (PHI) Informasjon The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Offisiell nettside: https://phicoin.net/ Teknisk dokument: https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper Kjøp PHI nå!

Phicoin (PHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phicoin (PHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 420.96K Total forsyning: $ 210.84M Sirkulerende forsyning: $ 210.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 420.96K All-time high: $ 0.02679996 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.0019966 Lær mer om Phicoin (PHI) pris

Phicoin (PHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phicoin (PHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHIs tokenomics, kan du utforske PHI tokenets livepris!

PHI prisforutsigelse Vil du vite hvor PHI kan være på vei? Vår PHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PHI tokenets prisforutsigelse nå!

