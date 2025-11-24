Phaser Beary pris i dag

Sanntids Phaser Beary (PHASER) pris i dag er $ 0.00001462, med en 1.34% endring de siste 24 timene. Nåværende PHASER til USD konverteringssats er $ 0.00001462 per PHASER.

Phaser Beary rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,621.13, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PHASER. I løpet av de siste 24 timene PHASER har den blitt handlet mellom $ 0.00001351(laveste) og $ 0.00001466 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00035804, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001271.

Kortsiktig har PHASER beveget seg +0.87% i løpet av den siste timen og -30.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Phaser Beary (PHASER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

