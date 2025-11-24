Pharmachain AI pris i dag

Sanntids Pharmachain AI (PHAI) pris i dag er --, med en 4.70% endring de siste 24 timene. Nåværende PHAI til USD konverteringssats er -- per PHAI.

Pharmachain AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 66,976, med en sirkulerende forsyning på 166.50M PHAI. I løpet av de siste 24 timene PHAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00142306, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PHAI beveget seg +2.41% i løpet av den siste timen og -9.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pharmachain AI (PHAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 402.26K Opplagsforsyning 166.50M Total forsyning 1,000,000,000.0

