Phantom Staked SOL (PSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phantom Staked SOL (PSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phantom Staked SOL (PSOL) Informasjon Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Offisiell nettside: https://phantom.com/ Kjøp PSOL nå!

Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phantom Staked SOL (PSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 157.53M Total forsyning: $ 681.44K Sirkulerende forsyning: $ 681.44K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 157.53M All-time high: $ 261.11 All-Time Low: $ 128.71 Nåværende pris: $ 231.17 Lær mer om Phantom Staked SOL (PSOL) pris

Phantom Staked SOL (PSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phantom Staked SOL (PSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PSOLs tokenomics, kan du utforske PSOL tokenets livepris!

PSOL prisforutsigelse Vil du vite hvor PSOL kan være på vei? Vår PSOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PSOL tokenets prisforutsigelse nå!

