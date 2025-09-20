Phantom Staked SOL (PSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 242.95 $ 242.95 $ 242.95 24 timer lav $ 255.4 $ 255.4 $ 255.4 24 timer høy 24 timer lav $ 242.95$ 242.95 $ 242.95 24 timer høy $ 255.4$ 255.4 $ 255.4 All Time High $ 261.11$ 261.11 $ 261.11 Laveste pris $ 128.71$ 128.71 $ 128.71 Prisendring (1H) -0.75% Prisendring (1D) -3.57% Prisendring (7D) -2.00% Prisendring (7D) -2.00%

Phantom Staked SOL (PSOL) sanntidsprisen er $245.21. I løpet av de siste 24 timene har PSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 242.95 og et toppnivå på $ 255.4, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSOL er $ 261.11, mens den rekordlave prisen er $ 128.71.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSOL endret seg med -0.75% i løpet av den siste timen, -3.57% over 24 timer og -2.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phantom Staked SOL (PSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 166.61M$ 166.61M $ 166.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 166.61M$ 166.61M $ 166.61M Opplagsforsyning 679.45K 679.45K 679.45K Total forsyning 679,449.15290772 679,449.15290772 679,449.15290772

Nåværende markedsverdi på Phantom Staked SOL er $ 166.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSOL er 679.45K, med en total tilgang på 679449.15290772. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 166.61M.