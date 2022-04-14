Phantom GhostDOG (PHANT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phantom GhostDOG (PHANT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phantom GhostDOG (PHANT) Informasjon Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!

Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phantom GhostDOG (PHANT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Total forsyning: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Sirkulerende forsyning: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Phantom GhostDOG (PHANT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phantom GhostDOG (PHANT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHANT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHANT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHANTs tokenomics, kan du utforske PHANT tokenets livepris!

