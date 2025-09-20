Dagens Phantom GhostDOG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PHANT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHANT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Phantom GhostDOG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PHANT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHANT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Phantom GhostDOG (PHANT) Live prisdiagram
Phantom GhostDOG (PHANT) Prisinformasjon (USD)

Phantom GhostDOG (PHANT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PHANT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHANT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHANT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Phantom GhostDOG er $ 52.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHANT er 287.00B, med en total tilgang på 287000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.19K.

I løpet av i dag er prisendringen på Phantom GhostDOG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Phantom GhostDOG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Phantom GhostDOG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Phantom GhostDOG til USD ble $ 0.

I dag$ 0--
30 dager$ 00.00%
60 dager$ 00.00%
90 dager$ 0--

Hva er Phantom GhostDOG (PHANT)

Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Folk spør også: Andre spørsmål om Phantom GhostDOG (PHANT)

Hvor mye er Phantom GhostDOG (PHANT) verdt i dag?
Live PHANT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PHANT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PHANT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Phantom GhostDOG?
Markedsverdien for PHANT er $ 52.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PHANT?
Den sirkulerende forsyningen av PHANT er 287.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHANT ?
PHANT oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PHANT?
PHANT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PHANT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHANT er -- USD.
Vil PHANT gå høyere i år?
PHANT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PHANT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Phantom GhostDOG (PHANT) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

