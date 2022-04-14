PewPew (PEWPEW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PewPew (PEWPEW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PewPew (PEWPEW) Informasjon This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem. The project has been fully taken over by the community, with no centralized team or core leadership. Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1951076910286397840 Kjøp PEWPEW nå!

PewPew (PEWPEW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PewPew (PEWPEW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.20K $ 9.20K $ 9.20K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.20K $ 9.20K $ 9.20K All-time high: $ 0.00088285 $ 0.00088285 $ 0.00088285 All-Time Low: $ 0.00000687 $ 0.00000687 $ 0.00000687 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PewPew (PEWPEW) pris

PewPew (PEWPEW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PewPew (PEWPEW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEWPEW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEWPEW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEWPEWs tokenomics, kan du utforske PEWPEW tokenets livepris!

PEWPEW prisforutsigelse Vil du vite hvor PEWPEW kan være på vei? Vår PEWPEW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEWPEW tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!