PettAI (AIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PettAI (AIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PettAI (AIP) Informasjon PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. Offisiell nettside: https://pett.ai/ Teknisk dokument: https://docs.pett.ai/ Kjøp AIP nå!

PettAI (AIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PettAI (AIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 662.31K $ 662.31K $ 662.31K Total forsyning: $ 419.83M $ 419.83M $ 419.83M Sirkulerende forsyning: $ 287.49M $ 287.49M $ 287.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 967.18K $ 967.18K $ 967.18K All-time high: $ 0.04323201 $ 0.04323201 $ 0.04323201 All-Time Low: $ 0.00131947 $ 0.00131947 $ 0.00131947 Nåværende pris: $ 0.0023204 $ 0.0023204 $ 0.0023204 Lær mer om PettAI (AIP) pris

PettAI (AIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PettAI (AIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIPs tokenomics, kan du utforske AIP tokenets livepris!

AIP prisforutsigelse Vil du vite hvor AIP kan være på vei? Vår AIP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!