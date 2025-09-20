PettAI (AIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00253514 - $ 0.00270008
24 timer lav $ 0.00253514
24 timer høy $ 0.00270008
All Time High $ 0.04323201
Laveste pris $ 0.00131947
Prisendring (1H) +0.31%
Prisendring (1D) +2.38%
Prisendring (7D) -9.73%

PettAI (AIP) sanntidsprisen er $0.00268562. I løpet av de siste 24 timene har AIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00253514 og et toppnivå på $ 0.00270008, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIP er $ 0.04323201, mens den rekordlave prisen er $ 0.00131947.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIP endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, +2.38% over 24 timer og -9.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PettAI (AIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 769.24K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M
Opplagsforsyning 286.54M
Total forsyning 418,864,755.9342134

Nåværende markedsverdi på PettAI er $ 769.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIP er 286.54M, med en total tilgang på 418864755.9342134. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.12M.