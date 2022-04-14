Petcoin (PET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Petcoin (PET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Petcoin (PET) Informasjon Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token. Offisiell nettside: https://tongochi.org Teknisk dokument: https://tongochi.notion.site/Tongochi-Docs-eng-b286c5b1120743b48267496068a2c2dc Kjøp PET nå!

Petcoin (PET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Petcoin (PET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.11K $ 11.11K $ 11.11K Total forsyning: $ 144.66M $ 144.66M $ 144.66M Sirkulerende forsyning: $ 91.08M $ 91.08M $ 91.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K All-time high: $ 0.04081198 $ 0.04081198 $ 0.04081198 All-Time Low: $ 0.00007947 $ 0.00007947 $ 0.00007947 Nåværende pris: $ 0.00012199 $ 0.00012199 $ 0.00012199 Lær mer om Petcoin (PET) pris

Petcoin (PET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Petcoin (PET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PETs tokenomics, kan du utforske PET tokenets livepris!

