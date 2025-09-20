Petcoin (PET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04081198$ 0.04081198 $ 0.04081198 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.71% Prisendring (7D) +0.71%

Petcoin (PET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PET er $ 0.04081198, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PET endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Petcoin (PET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K Opplagsforsyning 91.08M 91.08M 91.08M Total forsyning 144,655,937.0 144,655,937.0 144,655,937.0

Nåværende markedsverdi på Petcoin er $ 11.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PET er 91.08M, med en total tilgang på 144655937.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.65K.