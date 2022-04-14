Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pesto the Baby King Penguin (PESTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Informasjon Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Offisiell nettside: https://www.pestosol.com Kjøp PESTO nå!

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pesto the Baby King Penguin (PESTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 404.31K $ 404.31K $ 404.31K Total forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 404.31K $ 404.31K $ 404.31K All-time high: $ 0.02946025 $ 0.02946025 $ 0.02946025 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00040438 $ 0.00040438 $ 0.00040438 Lær mer om Pesto the Baby King Penguin (PESTO) pris

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pesto the Baby King Penguin (PESTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PESTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PESTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PESTOs tokenomics, kan du utforske PESTO tokenets livepris!

PESTO prisforutsigelse Vil du vite hvor PESTO kan være på vei? Vår PESTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PESTO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!