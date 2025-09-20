Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Prisinformasjon (USD)

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PESTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PESTO er $ 0,02946025, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PESTO endret seg med -4,94% i løpet av den siste timen, -11,65% over 24 timer og -13,58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Pesto the Baby King Penguin er $ 359,99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PESTO er 999,83M, med en total tilgang på 999829958.98097. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 359,99K.