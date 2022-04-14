Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Informasjon The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform. Offisiell nettside: https://www.fpfplay.com/ Kjøp FPFT nå!

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.78K $ 30.78K $ 30.78K Total forsyning: $ 97.91M $ 97.91M $ 97.91M Sirkulerende forsyning: $ 22.91M $ 22.91M $ 22.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 131.53K $ 131.53K $ 131.53K All-time high: $ 0.210672 $ 0.210672 $ 0.210672 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00134345 $ 0.00134345 $ 0.00134345 Lær mer om Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) pris

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FPFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FPFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FPFTs tokenomics, kan du utforske FPFT tokenets livepris!

