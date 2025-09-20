Peruvian National Football Team Fan Token Pris (FPFT)
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) sanntidsprisen er $0.00163131. I løpet av de siste 24 timene har FPFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00163035 og et toppnivå på $ 0.001632, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FPFT er $ 0.210672, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FPFT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -12.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Peruvian National Football Team Fan Token er $ 37.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FPFT er 22.91M, med en total tilgang på 97907299.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.72K.
I løpet av i dag er prisendringen på Peruvian National Football Team Fan Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Peruvian National Football Team Fan Token til USD ble $ -0.0000123757.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Peruvian National Football Team Fan Token til USD ble $ +0.0005159236.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Peruvian National Football Team Fan Token til USD ble $ +0.0010339293703870306.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.05%
|30 dager
|$ -0.0000123757
|-0.75%
|60 dager
|$ +0.0005159236
|+31.63%
|90 dager
|$ +0.0010339293703870306
|+173.08%
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
