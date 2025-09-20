Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00163035 $ 0.00163035 $ 0.00163035 24 timer lav $ 0.001632 $ 0.001632 $ 0.001632 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00163035$ 0.00163035 $ 0.00163035 24 timer høy $ 0.001632$ 0.001632 $ 0.001632 All Time High $ 0.210672$ 0.210672 $ 0.210672 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.05% Prisendring (7D) -12.67% Prisendring (7D) -12.67%

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) sanntidsprisen er $0.00163131. I løpet av de siste 24 timene har FPFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00163035 og et toppnivå på $ 0.001632, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FPFT er $ 0.210672, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FPFT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -12.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 159.72K$ 159.72K $ 159.72K Opplagsforsyning 22.91M 22.91M 22.91M Total forsyning 97,907,299.0 97,907,299.0 97,907,299.0

Nåværende markedsverdi på Peruvian National Football Team Fan Token er $ 37.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FPFT er 22.91M, med en total tilgang på 97907299.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.72K.