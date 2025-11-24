Perps DAO pris i dag

Sanntids Perps DAO (PERPS) pris i dag er $ 0.00021148, med en 2.44% endring de siste 24 timene. Nåværende PERPS til USD konverteringssats er $ 0.00021148 per PERPS.

Perps DAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 211,484, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PERPS. I løpet av de siste 24 timene PERPS har den blitt handlet mellom $ 0.00020468(laveste) og $ 0.00021497 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00577625, mens tidenes laveste notering var $ 0.00019531.

Kortsiktig har PERPS beveget seg -0.78% i løpet av den siste timen og -17.62% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Perps DAO (PERPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 211.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 211.48K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Perps DAO er $ 211.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PERPS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.48K.