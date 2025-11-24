Perpcoin pris i dag

Sanntids Perpcoin (PERPCOIN) pris i dag er --, med en 2.89% endring de siste 24 timene. Nåværende PERPCOIN til USD konverteringssats er -- per PERPCOIN.

Perpcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 125,896, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PERPCOIN. I løpet av de siste 24 timene PERPCOIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00265271, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PERPCOIN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -27.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Perpcoin (PERPCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.90K$ 125.90K $ 125.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.90K$ 125.90K $ 125.90K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Perpcoin er $ 125.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PERPCOIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.90K.