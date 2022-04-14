Permission Coin (ASK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Permission Coin (ASK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Permission Coin (ASK) Informasjon “ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible. Offisiell nettside: https://permission.io/ Kjøp ASK nå!

Permission Coin (ASK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Permission Coin (ASK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 21.91B $ 21.91B $ 21.91B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.82M $ 14.82M $ 14.82M All-time high: $ 0.00845153 $ 0.00845153 $ 0.00845153 All-Time Low: $ 0.00005915 $ 0.00005915 $ 0.00005915 Nåværende pris: $ 0.00014828 $ 0.00014828 $ 0.00014828 Lær mer om Permission Coin (ASK) pris

Permission Coin (ASK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Permission Coin (ASK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASKs tokenomics, kan du utforske ASK tokenets livepris!

