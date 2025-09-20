Permission Coin Pris (ASK)
Permission Coin (ASK) sanntidsprisen er $0.00014862. I løpet av de siste 24 timene har ASK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014854 og et toppnivå på $ 0.00014969, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASK er $ 0.00845153, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005915.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASK endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og -0.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Permission Coin er $ 3.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASK er 21.91B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.86M.
I løpet av i dag er prisendringen på Permission Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Permission Coin til USD ble $ -0.0000024351.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Permission Coin til USD ble $ +0.0000061944.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Permission Coin til USD ble $ +0.0000211440859150533.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.40%
|30 dager
|$ -0.0000024351
|-1.63%
|60 dager
|$ +0.0000061944
|+4.17%
|90 dager
|$ +0.0000211440859150533
|+16.59%
“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.
