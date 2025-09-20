Permission Coin (ASK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00014854 $ 0.00014854 $ 0.00014854 24 timer lav $ 0.00014969 $ 0.00014969 $ 0.00014969 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00014854$ 0.00014854 $ 0.00014854 24 timer høy $ 0.00014969$ 0.00014969 $ 0.00014969 All Time High $ 0.00845153$ 0.00845153 $ 0.00845153 Laveste pris $ 0.00005915$ 0.00005915 $ 0.00005915 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.40% Prisendring (7D) -0.83% Prisendring (7D) -0.83%

Permission Coin (ASK) sanntidsprisen er $0.00014862. I løpet av de siste 24 timene har ASK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014854 og et toppnivå på $ 0.00014969, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASK er $ 0.00845153, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005915.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASK endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og -0.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Permission Coin (ASK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.86M$ 14.86M $ 14.86M Opplagsforsyning 21.91B 21.91B 21.91B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Permission Coin er $ 3.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASK er 21.91B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.86M.