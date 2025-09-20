Dagens Permission Coin livepris er 0.00014862 USD. Spor prisoppdateringer for ASK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Permission Coin livepris er 0.00014862 USD. Spor prisoppdateringer for ASK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ASK

ASK Prisinformasjon

ASK Offisiell nettside

ASK tokenomics

ASK Prisprognose

Permission Coin Logo

Permission Coin Pris (ASK)

Ikke oppført

1 ASK til USD livepris:

$0.00014864
$0.00014864$0.00014864
-0.30%1D
mexc
USD
Permission Coin (ASK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:40:57 (UTC+8)

Permission Coin (ASK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00014854
$ 0.00014854$ 0.00014854
24 timer lav
$ 0.00014969
$ 0.00014969$ 0.00014969
24 timer høy

$ 0.00014854
$ 0.00014854$ 0.00014854

$ 0.00014969
$ 0.00014969$ 0.00014969

$ 0.00845153
$ 0.00845153$ 0.00845153

$ 0.00005915
$ 0.00005915$ 0.00005915

+0.00%

-0.40%

-0.83%

-0.83%

Permission Coin (ASK) sanntidsprisen er $0.00014862. I løpet av de siste 24 timene har ASK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014854 og et toppnivå på $ 0.00014969, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASK er $ 0.00845153, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005915.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASK endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og -0.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Permission Coin (ASK) Markedsinformasjon

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 14.86M
$ 14.86M$ 14.86M

21.91B
21.91B 21.91B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Permission Coin er $ 3.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASK er 21.91B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.86M.

Permission Coin (ASK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Permission Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Permission Coin til USD ble $ -0.0000024351.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Permission Coin til USD ble $ +0.0000061944.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Permission Coin til USD ble $ +0.0000211440859150533.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.40%
30 dager$ -0.0000024351-1.63%
60 dager$ +0.0000061944+4.17%
90 dager$ +0.0000211440859150533+16.59%

Hva er Permission Coin (ASK)

“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.

Permission Coin (ASK) Ressurs

Offisiell nettside

Permission Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Permission Coin (ASK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Permission Coin (ASK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Permission Coin.

Sjekk Permission Coinprisprognosen nå!

ASK til lokale valutaer

Permission Coin (ASK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Permission Coin (ASK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Permission Coin (ASK)

Hvor mye er Permission Coin (ASK) verdt i dag?
Live ASK prisen i USD er 0.00014862 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASK til USD er $ 0.00014862. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Permission Coin?
Markedsverdien for ASK er $ 3.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASK?
Den sirkulerende forsyningen av ASK er 21.91B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASK ?
ASK oppnådde en ATH-pris på 0.00845153 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASK?
ASK så en ATL-pris på 0.00005915 USD.
Hva er handelsvolumet til ASK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASK er -- USD.
Vil ASK gå høyere i år?
ASK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:40:57 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

