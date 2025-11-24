BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for PepsiCo xStock er i dag 146.26 USD.PEPX markedsverdien er 234,490 USD. Spor sanntids PEPX to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for PepsiCo xStock er i dag 146.26 USD.PEPX markedsverdien er 234,490 USD. Spor sanntids PEPX to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om PEPX

PEPX Prisinformasjon

Hva er PEPX

PEPX teknisk dokument

PEPX Offisiell nettside

PEPX tokenomics

PEPX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

PepsiCo xStock Logo

PepsiCo xStock Pris (PEPX)

Ikke oppført

1 PEPX til USD livepris:

$146.26
$146.26$146.26
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
PepsiCo xStock (PEPX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 02:33:21 (UTC+8)

PepsiCo xStock pris i dag

Sanntids PepsiCo xStock (PEPX) pris i dag er $ 146.26, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende PEPX til USD konverteringssats er $ 146.26 per PEPX.

PepsiCo xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 234,490, med en sirkulerende forsyning på 1.60K PEPX. I løpet av de siste 24 timene PEPX har den blitt handlet mellom $ 146.04(laveste) og $ 146.9 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 177.28, mens tidenes laveste notering var $ 137.74.

Kortsiktig har PEPX beveget seg -0.32% i løpet av den siste timen og +0.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PepsiCo xStock (PEPX) Markedsinformasjon

$ 234.49K
$ 234.49K$ 234.49K

--
----

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

1.60K
1.60K 1.60K

24,142.005477384
24,142.005477384 24,142.005477384

Nåværende markedsverdi på PepsiCo xStock er $ 234.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPX er 1.60K, med en total tilgang på 24142.005477384. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.53M.

PepsiCo xStock prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 146.04
$ 146.04$ 146.04
24 timer lav
$ 146.9
$ 146.9$ 146.9
24 timer høy

$ 146.04
$ 146.04$ 146.04

$ 146.9
$ 146.9$ 146.9

$ 177.28
$ 177.28$ 177.28

$ 137.74
$ 137.74$ 137.74

-0.32%

-0.02%

+0.46%

+0.46%

PepsiCo xStock (PEPX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PepsiCo xStock til USD ble $ -0.0432513822836.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PepsiCo xStock til USD ble $ -5.4191962680.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PepsiCo xStock til USD ble $ +4.2050335040.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PepsiCo xStock til USD ble $ -1.8461736083816.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0432513822836-0.02%
30 dager$ -5.4191962680-3.70%
60 dager$ +4.2050335040+2.88%
90 dager$ -1.8461736083816-1.24%

Prisforutsigelse for PepsiCo xStock

PepsiCo xStock (PEPX) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PEPX for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
PepsiCo xStock (PEPX) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på PepsiCo xStock potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for PepsiCo xStock vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for PEPX prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på PepsiCo xStock prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PepsiCo xStock (PEPX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om PepsiCo xStock

Hvor mye vil 1 PepsiCo xStock være verdt i 2030?
Hvis PepsiCo xStock skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle PepsiCo xStock priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 02:33:21 (UTC+8)

PepsiCo xStock (PEPX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om PepsiCo xStock

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.6328
$0.6328$0.6328

+1,165.60%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001281
$0.0001281$0.0001281

+4.48%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.6328
$0.6328$0.6328

+1,165.60%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000005244
$0.00000005244$0.00000005244

+774.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000009738
$0.00000009738$0.00000009738

+411.18%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000439
$0.000439$0.000439

+339.00%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.0000011300
$0.0000011300$0.0000011300

+276.66%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.