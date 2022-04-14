PEPPER (PEPPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PEPPER (PEPPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The $PEPPER token is designed to reward the Chiliz community and $CHZ token holders, bringing an extra dash of excitement and engagement to the Chiliz ecosystem. As a Community token, $PEPPER aims to add a bit of spice to the blockchain space while fostering community spirit. Key Features: Fair Launch: No pre-minting or ICO. Everyone starts with an equal opportunity. Community Driven: Built by the #PepperPeople, for the #PepperPeople. Spicy Tokenomics: A large supply and exciting distribution mechanics through airdrops and farming. Offisiell nettside: https://www.peppercoin.com/

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PEPPER (PEPPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.26M $ 27.26M $ 27.26M Total forsyning: $ 8,768.38T $ 8,768.38T $ 8,768.38T Sirkulerende forsyning: $ 8,768.38T $ 8,768.38T $ 8,768.38T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.26M $ 27.26M $ 27.26M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

PEPPER (PEPPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PEPPER (PEPPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPPERs tokenomics, kan du utforske PEPPER tokenets livepris!

Vil du vite hvor PEPPER kan være på vei? Vår PEPPER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

