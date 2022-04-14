Pepper Meme (PEPPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepper Meme (PEPPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepper Meme (PEPPER) Informasjon $PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand. Offisiell nettside: https://pepper.meme Kjøp PEPPER nå!

Pepper Meme (PEPPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepper Meme (PEPPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M All-time high: $ 0.01275333 $ 0.01275333 $ 0.01275333 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00773437 $ 0.00773437 $ 0.00773437 Lær mer om Pepper Meme (PEPPER) pris

Pepper Meme (PEPPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepper Meme (PEPPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPPERs tokenomics, kan du utforske PEPPER tokenets livepris!

PEPPER prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPPER kan være på vei? Vår PEPPER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPPER tokenets prisforutsigelse nå!

