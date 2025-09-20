Pepper Meme (PEPPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00821634 $ 0.00821634 $ 0.00821634 24 timer lav $ 0.00852958 $ 0.00852958 $ 0.00852958 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00821634$ 0.00821634 $ 0.00821634 24 timer høy $ 0.00852958$ 0.00852958 $ 0.00852958 All Time High $ 0.01275333$ 0.01275333 $ 0.01275333 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) -1.13% Prisendring (7D) -19.77% Prisendring (7D) -19.77%

Pepper Meme (PEPPER) sanntidsprisen er $0.00836117. I løpet av de siste 24 timene har PEPPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00821634 og et toppnivå på $ 0.00852958, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPPER er $ 0.01275333, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPPER endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -19.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepper Meme (PEPPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pepper Meme er $ 8.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPPER er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.35M.