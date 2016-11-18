Pepito (PEPITO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepito (PEPITO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepito (PEPITO) Informasjon This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article. Offisiell nettside: http://pepitocto.com Kjøp PEPITO nå!

Pepito (PEPITO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepito (PEPITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.57K $ 23.57K $ 23.57K Total forsyning: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Sirkulerende forsyning: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.57K $ 23.57K $ 23.57K All-time high: $ 0.00207133 $ 0.00207133 $ 0.00207133 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pepito (PEPITO) pris

Pepito (PEPITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepito (PEPITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPITO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPITOs tokenomics, kan du utforske PEPITO tokenets livepris!

PEPITO prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPITO kan være på vei? Vår PEPITO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPITO tokenets prisforutsigelse nå!

