PEPIG (PEPIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00139561$ 0.00139561 $ 0.00139561 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.41% Prisendring (7D) +15.27% Prisendring (7D) +15.27%

PEPIG (PEPIG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEPIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPIG er $ 0.00139561, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPIG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og +15.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PEPIG (PEPIG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.46K$ 14.46K $ 14.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.46K$ 14.46K $ 14.46K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PEPIG er $ 14.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPIG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.46K.