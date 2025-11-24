PEPETO pris i dag

Sanntids PEPETO (PEPETO) pris i dag er $ 0.00056993, med en 1.24% endring de siste 24 timene. Nåværende PEPETO til USD konverteringssats er $ 0.00056993 per PEPETO.

PEPETO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 56,993, med en sirkulerende forsyning på 100.00M PEPETO. I løpet av de siste 24 timene PEPETO har den blitt handlet mellom $ 0.00056297(laveste) og $ 0.00057132 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.068676, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003379.

Kortsiktig har PEPETO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PEPETO (PEPETO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PEPETO er $ 56.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPETO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.99K.