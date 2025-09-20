Pepercetti (PCT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.00079425
Laveste pris $ 0.00001391
Prisendring (1H) --
Prisendring (1D) --
Prisendring (7D) +1.28%

Pepercetti (PCT) sanntidsprisen er $0.00002793. I løpet av de siste 24 timene har PCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PCT er $ 0.00079425, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001391.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PCT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepercetti (PCT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.93K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 27.93K
Opplagsforsyning 1.00B
Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pepercetti er $ 27.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PCT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.93K.