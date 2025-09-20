PEPEPOW (PEPEW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00302514$ 0.00302514 $ 0.00302514 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.73% Prisendring (1D) -4.74% Prisendring (7D) -22.14% Prisendring (7D) -22.14%

PEPEPOW (PEPEW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEPEW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPEW er $ 0.00302514, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPEW endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -4.74% over 24 timer og -22.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PEPEPOW (PEPEW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.28K$ 57.28K $ 57.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K Opplagsforsyning 54.60B 54.60B 54.60B Total forsyning 54,606,773,480.0 54,606,773,480.0 54,606,773,480.0

Nåværende markedsverdi på PEPEPOW er $ 57.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPEW er 54.60B, med en total tilgang på 54606773480.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.29K.