Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 17.47 $ 17.47 $ 17.47 24 timer lav $ 17.56 $ 17.56 $ 17.56 24 timer høy 24 timer lav $ 17.47$ 17.47 $ 17.47 24 timer høy $ 17.56$ 17.56 $ 17.56 All Time High $ 460.7$ 460.7 $ 460.7 Laveste pris $ 6.45$ 6.45 $ 6.45 Prisendring (1H) -0.37% Prisendring (1D) -0.16% Prisendring (7D) -4.92% Prisendring (7D) -4.92%

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) sanntidsprisen er $17.47. I løpet av de siste 24 timene har PPBLZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 17.47 og et toppnivå på $ 17.56, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PPBLZ er $ 460.7, mens den rekordlave prisen er $ 6.45.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PPBLZ endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og -4.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 244.56K$ 244.56K $ 244.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 244.56K$ 244.56K $ 244.56K Opplagsforsyning 14.00K 14.00K 14.00K Total forsyning 14,000.0 14,000.0 14,000.0

Nåværende markedsverdi på Pepemon Pepeballs er $ 244.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PPBLZ er 14.00K, med en total tilgang på 14000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 244.56K.