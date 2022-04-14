Pepek Philippe (PEPEK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepek Philippe (PEPEK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepek Philippe (PEPEK) Informasjon Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Offisiell nettside: https://pepek.vip Kjøp PEPEK nå!

Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepek Philippe (PEPEK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.44K $ 6.44K $ 6.44K Total forsyning: $ 898.84M $ 898.84M $ 898.84M Sirkulerende forsyning: $ 898.84M $ 898.84M $ 898.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.44K $ 6.44K $ 6.44K All-time high: $ 0.00100376 $ 0.00100376 $ 0.00100376 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pepek Philippe (PEPEK) pris

Pepek Philippe (PEPEK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepek Philippe (PEPEK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPEK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPEK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPEKs tokenomics, kan du utforske PEPEK tokenets livepris!

PEPEK prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPEK kan være på vei? Vår PEPEK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPEK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!