Pepek Philippe (PEPEK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000774 24 timer lav $ 0.00000792 24 timer høy All Time High $ 0.00100376 Laveste pris $ 0.00000297 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -0.75% Prisendring (7D) +4.24%

Pepek Philippe (PEPEK) sanntidsprisen er $0.00000786. I løpet av de siste 24 timene har PEPEK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000774 og et toppnivå på $ 0.00000792, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPEK er $ 0.00100376, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000297.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPEK endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -0.75% over 24 timer og +4.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepek Philippe (PEPEK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.07K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.07K Opplagsforsyning 898.84M Total forsyning 898,840,518.93552

Nåværende markedsverdi på Pepek Philippe er $ 7.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPEK er 898.84M, med en total tilgang på 898840518.93552. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.07K.